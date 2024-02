Homem mais alto do mundo se encontra com a mulher mais baixa do planeta

O Livro dos Records (Guinness Book) promoveu um evento inusitado na última segunda-feira (19), na Califórnia, nos Estados Unidos, o homem mais alto do mundo, com 2,51 metros, e a menor mulher do planeta, de 62,8 centímetros, se encontraram.

Sultan Kosen e Jyoti Amge (o homem e a mulher, respectivamente), estão registrados no Guinness Book por conta da altura que possuem. Eles já haviam se conhecido em 2018 a convite do país africano.

Tanto Kösen, quanto Amge foram reconhecidos pela organização do Guinness em 2011. Kösen integra a seleta lista de 10 casos já confirmados no mundo de pessoas que mediram acima de 2,5 metros. No caso dele, o crescimento desproporcional é motivado por um tumor.

Já a indiana, por sua vez, tem estatura inferior a uma criança de 2 anos. Ela tem acondroplasia, que é uma forma de nanismo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com