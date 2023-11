Japonesa de 100 anos entra para o Guinness como a consultora de beleza mais velha do mundo

Tomoko Horino, uma japonesa de 100 anos, entrou para o Guinness Book como a consultora de produtos de beleza mais velha do mundo. Ela trabalha no ramo desde os 39 anos e ia de porta em porta oferecendo as mercadorias às clientes, sendo rapidamente promovida pelo talento nas vendas.

Com mais de 60 anos de carreira, Tomoko relembra o início de tudo, quando saía ainda na madrugada para trabalhar e usava maquiagem, todos os dias. O preconceito era forte, já que, à época, a maioria das mulheres "ficava em casa para se dedicar ao lar", explicou ela à AFP.

Ao contrário do que Tomoko frequentemente presenciava, ela optou por buscar a própria renda e começou a fabricar caixas de presentes, antes de entrar no ramo de cosméticos, o que deu a ela um salário três vezes maior que de seu marido.

Depois que decidiu trabalhar como consultora de produtos de beleza, a japonesa entrou para o time da empresa Pola, na qual trabalha até hoje. Além dela, outras 250 funcionárias estão acima dos 80 anos, sendo três com 100 anos, assim como Tomoko.

“Continuarei a trabalhar enquanto estiver viva porque gosto de ajudar as pessoas a ficar mais bonitas e mais felizes”, contou Horino.

Segundo Aya Katsuda, porta-voz da Pola, a marca decidiu inscrever a funcionária no Guiness por ela ter iniciativa, além de ser "maravilhosa". "É a mais ativa na comunicação com os clientes e na participação da elaboração de novos produtos”, ressaltou.

