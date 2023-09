Veja quem é o adolescente que nunca cortou o cabelo e entrou para o Guinness

Um adolescente indiano, de 15 anos, conquistou um lugar no Guinness World Records por ter o cabelo mais longo entre adolescentes do sexo masculino. As madeixas de Sidakdeep Singh Chahal tem 130 centímetros de comprimento. Ele nunca cortou o cabelo e a mãe desempenhou um papel fundamental no dia a dia, com a manutenção, lavando, penteando e amarrando os fios.

O apoio da família, especialmente da mãe, foi fundamental para alcançar esse recorde. Quando soltos, os cabelos quase tocam o chão. Sidakdeep tem os cabelos cuidados desde criança. A mãe faz questão de lavar, pentear e amarrar ao longo dos anos. O pai do jovem também ofereceu um apoio significativo.

Em entrevista ao Guinness, Sidakdeep Singh Chahal revelou que lava o cabelo duas vezes por semana. A força-tarefa dura uma hora a cada sessão, que inclui secá-lo e escová-lo. Após os cuidados, ele costuma amarrar o cabelo em um coque e cobri-lo com um dastār, que é um tipo de turbante, seguindo os costumes dos Sikhs, um grupo étnico do norte da Índia.

A decisão de deixar o cabelo crescer também tem raízes religiosas, uma vez que, de acordo com sua crença, o cabelo é considerado um presente divino. Apesar de receber tanto críticas quanto elogios pela sua longa cabeleira, Sidakdeep Singh Chahal expressou sua felicidade por conquistar um recorde mundial e afirmou que tentou entrar para o Guinness desde 2021, com várias tentativas realizadas até finalmente ser reconhecido.