Mulher dorme de espartilho para conquistar a menor cintura do mundo e entrar para o Guiness

Uma americana de 46 anos está em busca do recorde de menor cintura do mundo e, para alcançar esse objetivo tem chegado ao ponto de dormir todas as noites de espartilho. Sarah Vaeth, moradora de Portland, Oregon, nos Estados Unidos, já alcançou a marca de incríveis 39,3 cm, mas, ainda precisa perder mais 1,3 cm para igualar o recorde mundial estabelecido por Cathie Jung, de Old Mystic, Connecticut. A recordista atual tem 38cm de cintura.

Sarah passa até 20 horas por dia com o acessório, inclusive dormindo com ele por pelo menos oito horas. "A cintura fina em si é apenas uma escolha estética. Na maioria das vezes eu me visto para esconder minha silhueta. Só me visto de forma a mostrar a cintura com espartilho quando estou com o meu marido ou indo a um show com amigos", revelou a americana ao jornal "Sun".

Além de ter o recorde como meta, Sarah também cita alguns benefícios do uso prolongado do espartilho: "Um espartilho bem feito pode suportar uma boa postura, aliviar dores nas costas e reduzir a ansiedade de algumas pessoas que respondem bem a uma sensação de compressão leve. Faz muito tempo que não uso um espartilho que dói. Em parte porque estou usando espartilhos melhores do que antes, e em parte porque aprendi que não há vantagem em apertar um espartilho além do ponto de desconforto".