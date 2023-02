O cão mais velho do mundo tem 30 anos e entra no livro dos recordes, o Guinness Book; vídeo

Um português de 30 anos chamado Bobi entrou para Guinness World Records como o cão mais velho do mundo. O cachorro nasceu no dia 11 de maio de 1992 e vive com a família Costa na aldeia de Conqueiros, em Leiria, Portugal. As informações são do portal CM Jornal.

Os cães da raça rafeiro alentejano, uma raça de guarda, geralmente usado para o controle de gado e tem uma expectativa de vida de 12 a 14 anos.

O tutor do pet considera que o segredo para Bobi estar vivo há três décadas, é o fato "dele viver em liberdade e não está preso a correntes nem trelas, de ser bem alimentado e amado", diz em post de Instagram feito pelo Guinness World Records.

O animal bateu o recorde que antes pertencia a Bluey, um cão de gado australiano, que viveu até aos 29 anos e 5 meses de idade.

A idade de Bobi foi verificada pelo Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), uma base de dados de animais de estimação, autorizada pelo Governo português e gerida pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e União Nacional dos Veterinários (SNMV).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).