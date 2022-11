Gatinha de 27 anos bate recorde como a mais velha do mundo; vídeo

Prestes a completar 27 anos, uma gatinha britânica chamada Fossie foi reconhecida oficialmente pelo Guinness World Records, na última quinta-feira (24), como a mais velha do mundo. Com seus exatos 26 anos e 329 dias, a felina já viveu o equivalente a 120 anos na idade humana, e foi adotada recentemente do abrigo Cats Protection.

De pelagem marrom e preta, Fossie andava perdida pelas redondezas do hospital Merseyside, em Liverpool, quando foi adotada por um dos funcionários em 1995. Passados 10 anos, ela viu seu tutor morrer, mas logo foi acolhida pela irmã do homem, com quem viveu por mais 14 anos. Após a morte do segundo dono, Fossie acabou indo morar em um abrigo, até que, recentemente, foi adotada por Vicki Green.

"Eu sabia desde o início que a Flossie era uma gata especial, mas não imaginava compartilhar a minha casa com uma recordista mundial", disse a atual dona. Veja o vídeo:

Apesar da idade avançada, Vicki considera que o estado de saúde da gatinha seja bom, mesmo ela enfrentando problemas de visão e surdez. Segundo ela, Fossie é super gentil, adora mimos e comida.

"Ela é tão carinhosa e brincalhona, especialmente doce quando você lembra quantos anos ela tem. Estou imensamente orgulhosa de que a Cats Protection tenha me combinado com um gato tão incrível", acrescentou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal)