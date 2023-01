Pinscher viraliza ao ganhar festa de aniversário temática na Praça da República, em Belém

A festa de aniversário do pinscher Júlio Cezar, de 12 anos, fez o maior sucesso nas redes sociais. Com direito a bolo, balões, docinhos e até uma roupa à caráter, a comemoração aconteceu no último domingo (22) e chamou a atenção de muita gente. Isso porque, além de todos os detalhes da comemoração, que fez quem passava pelo local acreditar que se tratava de uma festa infantil, o evento foi realizado na Praça da República, em Belém.

O internauta Diego Bentes foi o “responsável” pela comemoração do pet ganhar repercussão na internet. Em um post publicado no Twitter, ele escreveu: “Eu vi uma placa na praça da República ‘Júlio César 12 anos’ e pensei: que bacana comemorar o aniversário da criança na praça. Cheguei perto e ficou melhor porque ó...”, compartilhando uma foto do cachorro fantasiado de Superman ao lado da mesa com quitutes.

Nos comentários, vários seguidores passaram a compartilhar as festinhas dos seus amigos caninos. “O da minha neném eu fiz o tema de CÃOMANICE, inspirado no numanice da Ludmila”, comentou uma internauta. Confira:

Em entrevista ao Grupo Liberal, o administrador Rainer Freitas, de 35, que se considera irmão do pinscher Júlio Cezar, contou que a ideia de comemorar o aniversário do pet na Praça da República surgiu porque a família costuma visitar o espaço aos domingos para aproveitar as manhãs e buscar um pouco de lazer.

"A organização da festa dele é sempre toda em família, onde a gente decide o tema, a melhor forma de deixar a festa organizada para que saia sempre bonita. Fazemos os convites para os pets da família que são os primos dele. O Pablito, que é filho dele, e a neta, Nina, sempre estão presentes. As pessoas e os animais se juntam e fica uma animação só”, contou Rainer. O pinscher já ganhou festas temáticas dos desenhos animados Patrulha Canina e Scooby-Doo e também de Carnaval.

Neste ano, a festinha de Júlio Cezar explorou o tema 'super-herói' e teve até blusas personalizadas com a cara do aniversariante, usadas pelos seus "pais bichológicos".

Rainer disse que esse não é o primeiro ano em que eles comemoram o aniversário do pinscher na Praça da República. Por isso, ficaram muito surpresos com toda a repercussão que o caso teve.

“Não esperávamos e não foi intencional. Foi muito rápido mesmo, porque à noite já começamos a receber mensagens avisando que ele [o cão] estava viralizando nas redes sociais. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um Instagram para ele. Estamos muito felizes de receber esse carinho, todo esse afeto”, disse o administrador.

Pinscher é tratado como ‘filho’ e 'xodó' da família

Júlio Cezar está na família de Rainer e de dona Albany Freitas, 60, há 12 anos. Ele veio para “substituir” a partida de outros dois animais da casa: Tião Jacó e Nina Cadori.

Desde a chegada do cachorrinho, ele sempre foi tratado como um verdadeiro “bebê da casa”, sempre muito paparicado por todos, e por isso, também estimulou nos tutores a vontade de celebrar todos os anos o seu nascimento. A tradição começou no 1º ano de vida de Júlio Cezar.

Inclusive, até o nome escolhido para o cão de estimação da família foi dado por um motivo que o tornasse ainda mais especial: foi uma homenagem ao vocalista do “Nosso Tom”. “Minha irmã era super fã do grupo e não perdia um show deles na época. Por isso, nossa mãe batizou ele de Júlio Cesar em homenagem ao cantor”, disse Rainer.

Dona Albany, a matriarca da família e mãe do pinscher, contou que o animal costuma receber várias regalias em casa, como ter um pijama para dormir somente dele, um lençol e cama confortáveis, e ser acordado todos os dias pela dona.

“Júlio Cezar é muito querido na família. Esse animalzinho representa muita coisa. É um amor sem medida. Quando nós vamos para a casa da minha mãe, ele vai junto; quando vamos para o balneário, ele vai com a gente. Ele é um filho meu”, declarou a aposentada.