Cachorro viraliza ao ganhar outdoors e festa de aniversário em cidade no Pará

Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. No caso do jornalista Clenildo Amaral, o cachorro Tobby se tornou um filho, com direito ao sobrenome do dono e uma homenagem de aniversário que levou o cãozinho à fama na cidade onde mora, em Santarém, oeste do estado. No dia 16 de junho o animal fez 3 anos e a data foi comemorada com uma demonstração de amor por meio de dois outdoors em via pública. O ato chamou atenção dos santarenos e viralizou nas redes sociais.

Tobby festejando 3 anos de idade no colo do dono (Arquivo pessoal cedido)

Clenildo conta que a relação afetiva entre ele e o animal se fortaleceu ainda mais quando o filho dele se casou e saiu de casa no final do ano de 2020. Desde então, o animal virou a única companhia diária, recebendo os cuidados de pai para um filho.

“Nos primeiros meses eu o via como um cachorro doméstico, eu adotei ele com dois meses de vida, mas a ausência do meu filho na casa fez com que eu transferisse mais dedicação ainda ao Tobby. Ele passou a ser um filho para mim. Somos muito apegados, ele dorme na cama comigo”, contou.

E foi em nome desse amor e do companheirismo do cãozinho que Clenildo decidiu mostrar para mais pessoas a importância dele por meio de uma homenagem estampada em dois outdoors, em vias públicas de grande movimento na cidade. A atitude ousada e diferente logo gerou vários comentários entre os moradores do município, principalmente nas redes sociais, onde várias pessoas tiraram foto e postaram.

Tobby recebendo o carinho do dono ()

A demonstração de carinho não parou por aí. Tobby ganhou uma festa de aniversário com 80 convidados. Na ocasião, os presentes recebidos foram cesta básica, que foram doadas a quem necessitava.

“Meu filho pet merece todo meu amor, porque ele está comigo todos os dias demonstrando sentimento e companheirismo para horas boas e ruins”, destacou.

Agora o animal se tornou uma estrela em Santarém, quem viu os outdoors ou acompanhou pelas redes sociais já sabe que se trata do cachorrinho Tobby Amaral.

