Santarém: homem é preso em flagrante após atirar em cachorro

Um homem foi preso em flagrante após disparar com uma arma de fogo contra um cachorro na comunidade Estrada Nova, em Santarém, oeste do Pará. O homem confessou ter atirado na pata do animal. O fato ocorreu por volta de meia noite desta segunda-feira (4).

O suspeito foi identificado como Pablo Nascimento Sousa. Ele estava na casa onde mora quando a denúncia foi feita pela dona do cachorro. Na ocasião, a polícia apreendeu 3 armas com ele, sendo uma de ar comprimido e duas de fogo que estavam em cima da estrutura da caixa d’água.

Pablo foi conduzido até a delegacia e posteriormente, na manhã desta terça-feira (5), para o Centro de Recuperação Penal Agrícola Silvio Hall de Moura, no município. Ele deve responder pela prática de crime de ambiental e posse ilegal de arma de fogo.

Armas apreendidas na casa de Pablo (Pião)

Na 16ª Seccional de Polícia de Santarém a dona do animal, Eluene Sousa da Silva, relatou que uma testemunha contou que o cachorro dela levou um tiro do suspeito.

“O cachorro chegou em casa sangrando na pata, mas não sabíamos que ele tinha sido atirado. Um rapaz que escutou o tiro contou que ele tinha atirado no cachorro. Aí fomos ver que os fatos eram mais graves do que pensávamos, a patinha dele estava estraçalhada, acho que não vai ter mais jeito”, enfatizou.

A dona do animal relata ainda que essa não é a primeira vez que o homem machuca o cachorro. “Não é a primeira vez que ele sai atirando, uma vez ele estava fazendo não sei o que e o tiro desviou na cerca ou no muro e pegou de raspão em um rapaz, mas o rapaz relevou. Ele já tinha espancado meu cachorro outras vezes, só que agora ele fez pior e eu não deixei barato”, relatou.

O homem assumiu ter atirado no animal e alegou que o cachorro ficava solto atrapalhando a vizinhança. Ainda de acordo com o homem, ele não tem porte das armas.