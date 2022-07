Cachorro que levou um tiro na pata vai precisar amputar o membro; Ong faz vaquinha para ajudar

Cachorro que levou um tiro do vizinho na pata vai precisar de cirurgia para amputar o membro. Uma ong local está realizando uma vaquinha solidária para custear o procedimento. O cachorro foi baleado na Comunidade Estrada Nova, no município de Santarém, noite da segunda-feira(4) ao entrar no quintal de um vizinho.

O homem foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado, conforme informou a dona do animal.

Após o caso, a ONG "Lar do Amor" conseguiu atendimento em uma clínica veterinária particular para o animal de 2 anos, que tem o nome de Lupe. A dona do cachorro conta que a patinha dele vai ser amputada e para isso estão fazendo a vaquinha virtual.

O procedimento cirúrgico vai custar R$ 1.500, quem quiser ajudar é só enviar um pix de qualquer valor para a conta da Ong.

Sobre o caso

O cachorro teria entrado no quinta de Pablo Nascimento Sousa, na noite de segunda-feira (4). Na ocasião, o homem disparou contra o animal e atingiu a pata. A dona de Lupe ficou sabendo do ocorrido por outro vizinho que ouviu os disparos.

Eluene Sousa da Silva, dona de Lupe, acionou a polícia que foi até a casa de Pablo e apreendeu 3 armas com ele, sendo uma de ar comprimido e duas de fogo que estavam em cima da estrutura da caixa d’água.

Pablo foi conduzido até a delegacia e posteriormente, na manhã desta terça-feira (5), para o Centro de Recuperação Penal Agrícola Silvio Hall de Moura, no município. No entanto, conforme informações da dona do animal, Pablo foi solto após pagar fiança.

Ele deve responder pela prática de crime de ambiental e posse ilegal de arma de fogo.

“O cachorro chegou em casa sangrando na pata, mas não sabíamos que ele tinha sido atirado. Um rapaz que escutou o tiro contou que ele tinha atirado no cachorro. Aí fomos ver que os fatos eram mais graves do que pensávamos, a patinha dele estava estraçalhada, acho que não vai ter mais jeito”, lamentou a dona do animal na noite do ocorrido.

Na delegacia o homem assumiu ter atirado no animal e alegou que o cachorro ficava solto atrapalhando a vizinhança. Ainda de acordo com o homem, ele não tem porte das armas.

“Realmente eu estou errado pelo que eu cometi, só que o dono chegou alegando que ele ama o animal. Como é que ele ama e deixa solto por aí. Ele vai até a minha casa pedir comida porque não tem na casa dele. Da mesma forma que eu crio cachorro, o meu fica preso e não solto atrapalhando a vizinhança”, destacou.