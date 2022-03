Crueldade: homem saca arma e atira contra cadela no meio da rua

Uma cadela conhecida como Lalinha morreu após ser baleada por um homem que passava na rua, em Pilar do Sul, no interior de São Paulo, na quarta-feira (16/03). O pet teria escapado de casa depois dos donos deixarem o portão aberto. A polícia está investigando o motivo do pet ter fugido, como os donos deixaram Lalinha escapar e se o suspeito teria o porte de arma.

Em entrevista ao G1 Itapetinga, o tutor do animal, Fabiano, informou que Lalinha teria fugido quando ele e a esposa estavam guardando as compras do supermercado. Ao perceber que a cadela não estava em casa, o casal teria saído para procurá-la e a encontrou no chão, já baleada.

Fabiano ainda não consegue entender o que teria levado o suspeito a atirar contra a cadela, pois segundo ele, o animal da raça american bully era dócil. O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência (B.O) e os agentes estão investigando a morte de Lalinha. A polícia busca entender o que teria a levado a fugir e se o suspeito, ainda não identificado, teria licença de atirar para manusear uma arma de fogo.