Vítima de maus-tratos, cachorro é resgatado no bairro da Pedreira

Um cachorro que era vítima de maus-tratos foi resgatado, neste domingo (30), pela Polícia Civil do Pará, através da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), no bairro da Pedreira, na capital paraense. As autoridades policiais tomaram conhecimento do caso por meio das redes sociais e de denúncias.

A equipe da PC iniciou as diligências ao local indicado, onde encontrou o animal trancado em um terreno e constatou o crime.

Diante dos fatos e do flagrante, a Divisão fez o resgate imediato, para que o animal recebesse tratamento. Os agentes da PC não foram atendidos pelos responsáveis no local. Foi necessário quebrar os cadeados para fazer o resgate do animal, que estava bastante debilitado.

O cachorro foi encaminhado ao Hospital Municipal Veterinário e o dono intimado para prestar esclarecimentos. O proprietário será indiciado pelo crime de maus-tratos, com pena de dois a cinco anos de reclusão.

A Polícia Civil do Pará reforça que todas as denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 horas por dia, ou pelo telefone da Demapa (91) 3238-1225, em horário comercial.