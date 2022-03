Pará Pet atenderá por mês 3 mil cães e gatos para castração; saiba como vai funcionar

No Pará, somente em 2021, 19 casos de maus-tratos a animais com resultado em morte foram registrados pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil (PC). Em relação a 2020, houve uma redução de 60%, quando os dados apontavam para 79 casos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Com o objetivo de reduzir esses números, proporcionar dignidade aos pets e auxiliar as famílias em vulnerabilidade social, o Governo do Estado do Pará lançou nesta segunda (14) Dia Nacional dos Animais, o programa Pará Pet, vinculado à Fundação ParáPaz.

"Nós temos que ter a sensibilidade e compreensão que cada vez mais as famílias do nosso estado têm um pet. Um cachorro, um gato. O governo do estado se soma a tantos projetos belos de iniciativa da sociedade civil, que fazem disso uma causa", defende Helder Barbalho.

"Fazer iniciativas que cuidam desses pets, porque eles fazem parte das nossas famílias. Lançar e já efetivar essa ação tão ampla que representa o projeto de castração itinerante do Norte do Brasil, com 3 mil castrações por mês e inédita no Estado do Pará. Onde tiver uma demanda estaremos para cuidar desses pets", afirmou o governador.

O programa se torna o maior da região Norte do país e inédito no estado do Pará ao oferecer 3 mil cirurgias de castração a cães e gatos. O Castramóvel percorrerá os bairros de Belém e, dependendo da demanda, outros municípios paraenses.

Como vai funcionar o Pará Pet?

Alberto Teixeira, presidente da Fundação ParáPaz explica que a partir de agora todas as informações referentes ao cadastro no programa serão disponibilizadas nas redes sociais da Fundação e do Governo e que após atender aos critérios estipulados, o castramóvel começará a percorrer os bairros e municípios paraenses.

"Temos um programa itinerante, mas é preciso fazer um pré-cadastro, vamos divulgar nas nossas redes sociais. É necessário fazer uma análise de saúde deste pet, para saber se estão aptos ao procedimento. Após analisar esses documentos, verificar as demandas por bairro ou município e deslocar a nossa unidade", explicou.

"Queremos levar esse serviço aos tutores de baixa renda, que não podem arcar com os custos do procedimento. Sabemos que a maioria desses animais tem um período gestacional curto e por consequência, tem uma procriação grande. O controle populacional desses animais irá diminuir os casos de violência animal, maus-tratos, zoonoses e com repercussão positiva no meio social e saúde pública", completou.

A cadelinha "malhadinha" foi adotada pelo Batalhão do Palácio do Despacho e se tornou "Funcionária Pet" da Casa Civil. (Emanuele Corrêa / O Liberal)

Presenças ilustres na Casa Civil

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, também esteve presente com os sete pets da família Barbalho. O deputado estadual Igor Normando e representantes da causa animal, também estavam acompanhados dos seus respectivos pets. Foi apresentada pelo Batalhão da Guarda do Palácio do Despacho a cadelinha "Malhadinha" que foi adotada como "funcionária" e além de uniforme, também tem crachá funcional.

Lançamento do Programa Pará Pet (Emanuele Corrêa / O Liberal)

"Frida" e o "Piratinha" assinaram com seus respectivos tutores, Igor Normando e Helder Barbalho o lançamento do programa que atenderá 3 mil cachorros e gatos com o serviço de castração móvel. Além de Belém, outros municípios também receberão o serviço que será feito por meio de agendamento, após inscrição no programa.

Em caso de maus-tratos, o Estado atua por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar e por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, recebendo denúncias.