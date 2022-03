Cadela funcionária da Casa Civil do Pará rouba a cena no lançamento de programa para animais; veja

Integrante do Batalhão da Guarda do Palácio do Governo do Pará, há quatro anos, "Malhadinha" é uma das mais requisitadas funcionárias da Casa Civil do Estado. 'Lotada' no local mais importante sede do funcionalismo estadual, em Belém, ela tem até crachá funcional.

Vestida com blusa e identificação funcional própria, a 'funcionária' foi atração nesta segunda-feira (14), durante o lançamento do novo Programa Estadual de Castração de Câes e Gatos do Estado, o Pará Pet, que beneficiará milhares de amigos seus. Assinatura foi feita na manhã, no Palácio do Governo do Pará. "Malhadinha", para quem ainda não entendeu, é uma cadela sem raça definida.

O programa iniciará com a castração de animais domésticos de famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica em todo Pará. Com isso, o governo diz que o Estado terá mais uma ferramenta para trabalhar na redução de maus-tratos, violência e abandono contra animais.

Serão três as unidades móveis, que irão até as comunidades mais vulneráveis, em vários municípios, permitindo a esterilização de até três mil animais por mês. A meta é desafogar o sistema municipal, além de viabilizar esse tipo de assistência à população do Estado.

Assinatura do lançamento do programa Pará Pet teve a presença do governador do Pará, Helder Barbalho e do deputado estadual Igor Normando.