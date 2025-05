Lula muda indicação para cargo na diretoria da Anvisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou uma indicação de nome para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), foi retirada a indicação de Diogo Penha Soares, que foi substituído por Thiago Lopes Cardoso Santos. Soares havia sido indicado por Lula ao cargo ainda em dezembro do ano passado, mas não chegou a ser sabatinado pelo Senado. A vaga na diretoria da Anvisa é na cadeira de Alex Machado Campos, que renunciou ao mandato em agosto de 2024.

