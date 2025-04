Creatina: Anvisa divulga resultados de análise de 41 produtos; confira marcas avaliadas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na quarta-feira, 24, o resultado de uma análise realizada em 41 suplementos alimentares de creatina disponíveis no mercado brasileiro (veja a lista abaixo). As principais irregularidades estão relacionadas à rotulagem.

A avaliação verificou a regularidade dos produtos em três pontos específicos: teor de creatina, adequação da rotulagem e presença de matérias estranhas. O único produto com resultado satisfatório em todas as análises foi o Creatine Monohydrate - 100% Pure, da marca Atlhetica Nutrition.

Quanto ao teor de creatina, apenas um dos 41 produtos analisados estava abaixo do previsto no regulamento de suplementos. As normas estabelecem que a quantidade do nutriente não deve variar mais de 20% em relação ao valor informado no rótulo, além de exigir que o produto contenha, no mínimo, 3.000 mg de creatina.

Já em relação à rotulagem, 40 dos 41 produtos tinham algum tipo de falha. Entre os principais problemas, os avaliadores identificaram alegações não autorizadas sobre os efeitos do produto, inclusive com informações incorretas em língua estrangeira, e tabela de informação nutricional fora do padrão.

Também foram identificados rótulos com imagens ou expressões que podem induzir o consumidor ao erro e, em alguns casos, faltavam informações básicas, como a frequência de consumo recomendada, o número de porções por embalagem e as quantidades de açúcares totais e adicionados.

A Anvisa, no entanto, destaca que os erros encontrados não representam risco à saúde, mas as empresas devem se adequar à Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 843/2024 e à Instrução Normativa (IN) 281/2024.

A análise da presença de matérias estranhas nos produtos não detectou nenhuma inconformidade. Todas as marcas tiveram resultados satisfatórios.

O estudo considerou embalagens de 300 gramas de creatina - formato mais comum entre os consumidores - das marcas mais vendidas no mercado nacional. A coleta das amostras ocorreu no segundo semestre de 2024, diretamente das empresas fabricantes e no comércio varejista.

As análises foram conduzidas pelo laboratório do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Produtos analisados

3vs - Creatine Power Pó 3vs - Pure Creatine Atlhetica - Nutrition - Creatine Monohydrate - 100% Pure Black Skull - Creatine Hardcore Pure Monohydrate Body Nutry Suplementos - Creatine 100% Pura - Micronizada - Monohidratada Body Nutry Suplementos - Creatine 100% Pura - Micronizada - Monohidratada Body Shape Nutrition - Creatine Energy Monohidratada E Micronizada Bodyaction - Creatine Double Force Bodyaction - Creatine Dual Power Bulk - Creatina Monohidratada 100% Pura Canibal - Creatiny Monohydrate Creapure - Creafort 100% Pura Creapure - Creatina Monohidratada Darklab - Pure Creatine Darkness - Creatine Muscle Energy Eat Clean Pro - Creatina Monohidratada Vegano Elementopuro - Suplemento Alimentar De Creatina Em Pó - Creadop Essential Nutrition - Crealift Ftw - Creatina Ultra Integralmedica - Creatina Hardcore Integralmedica - Creatina Hardcore (Caps) Iridium Labs - Atlas Creatina Iridium Labs - Creatina Fuel Max Titanium - Creatine Max Titanium - Creatine Monohidratada (Caps) Mf Musclefull - Muscle Full 100% Pura Muscletech - Creatine Natusvita - Creatine Micronizada New Millen - Creatina Monohidratada Nutrata - Creatin Up Monohidratada Nutrify - Creatine Monohidratada Optimum Nutrition - Creatine Powder Pro Healthy - Creatine Micronized - 100% Pure Ultra-Concetrated Powder Probiótica - Creatina Caps Monohidratada Probiótica - Creatina Monohidratada Shark Pro - Creatina Monohidratada 3g Soldiers Nutrition - Creatine Monohydrate Synthe Size - Creatine Powder Monohydrate True Source - Creatine 100% Pure Universal - Creatine Monohydrate Vitamax - Creatina Booster