Anvisa volta a interditar venda de pasta de dente da Colgate; entenda o motivo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a interditar a venda da pasta de dente Colgate Total Clean Mint, depois que a empresa retirou um recurso contra a primeira interdição, ocorrida em 27 de março. A nova decisão da Anvisa foi tomada nesta quarta-feira (30).

O produto deixou de ser vendido no final de março após relatos de efeitos adversos, incluindo inchaço nas amígdalas, nos lábios e na mucosa oral. Na época, a Colgate recorreu, argumentando a pasta não oferece riscos à saúde, mas que "algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes, como fluoreto de estanho, corantes ou sabores".

Em 30 de março, o recurso foi aceito pela Anvisa, que liberou a venda do produto, mas com alerta sanitário. Em 30 de abril, a própria Colgate retirou o recurso e o produto voltou a ser interditado. "A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema", alegou a empresa.

Veja a nota da Colgate

"A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a ANVISA seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento".