Aos 21 anos, filha de Gugu Liberato anuncia casamento

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, oficializou sua união com o empresário Gabriel Gravino em uma cerimônia realizada nos Estados Unidos, na última terça-feira, 13. A jovem, de 21 anos, compartilhou nas redes sociais registros do momento especial, acompanhados de uma mensagem simbólica: “A estrada é longa, mas a melhor parte é saber que não caminhamos sozinhos”. A celebração intimista ganhou destaque entre os seguidores, que enviaram mensagens de apoio e felicitações ao novo casal.

Gabriel Gravino atua no ramo automobilístico e, apesar de manter certa discrição nas redes sociais, tem acompanhado Sofia em sua trajetória pública. Ele acumula mais de 12 mil seguidores no Instagram, mas raramente publica detalhes da vida pessoal. Já Sofia, bastante ativa nas redes, tem mais de meio milhão de seguidores e costuma dividir momentos da rotina ao lado do agora marido. A união dos dois marca uma nova fase para a família Liberato, que recentemente superou momentos delicados envolvendo disputas