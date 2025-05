A Viagem: Relembre quem é Adonay, personagem mascarado e misterioso do Vale a Pena Ver de Novo

A novela "A Viagem" voltou à programação da Globo na última segunda-feira (12) em sua terceira reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", substituindo "Tieta". Sucesso nos anos 1990, a trama escrita por Ivani Ribeiro marcou época ao abordar temas como reencarnação, vida após a morte e perdão. Agora, quase três décadas depois, o público tem a chance de rever os dramas e mistérios que emocionaram gerações — entre eles, o enigmático personagem Adonay, que volta a intrigar e comover com sua história de dor, superação e identidade oculta.

Entre os destaques da história está o misterioso Adonay, interpretado por Breno Moroni. Sempre vestido de pierrô e sem nunca mostrar o rosto, o personagem intriga os moradores da vila — um dos principais cenários da novela — e o público. Com suas mágicas e apresentações, ele conquista o carinho de todos, especialmente do solitário Tibério (Ary Fontoura), com quem desenvolve uma relação de amizade e confiança.

Tibério, que é apaixonado por Estela (Lucinha Lins), costuma conversar com um espírito amigo que o acompanha. Sua conexão com o além reforça os temas centrais da novela.

Por que Adonay usa a máscara?

Com o passar dos capítulos, o mistério em torno de Adonay é revelado: ele usa máscaras por sentir vergonha do próprio rosto, desfigurado após um grave acidente. Antes da tragédia, teve um romance com Carmem (Suzy Rêgo), por quem continua apaixonado. Ele tenta se reaproximar sem revelar sua identidade, mas, ao ser descoberto, toma a decisão de ir embora sozinho.

(Foto: Reprodução / Globo)

Como está o ator que fazia o mascarado Adonay hoje?

Breno Moroni atualmente vive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aos 71 anos. Após sua última participação na televisão em 2004, ele se dedicou ao teatro e ao cinema, atuando como ator, diretor e dramaturgo. Moroni também ministra workshops e peças teatrais na região, mantendo-se ativo na cena cultural local.

(Foto: Instagram @brenomoroni)

Em entrevistas, o ator expressou o desejo de retornar às novelas, embora prefira não residir novamente no Rio de Janeiro. Ele valoriza a qualidade de vida que encontrou em Campo Grande, mesmo reconhecendo que não possui a mesma fama e remuneração que teria se estivesse no eixo Rio-São Paulo.

Além de sua carreira artística, Breno Moroni é pai de quatro filhos e avô. Ele compartilha que, mesmo após décadas, ainda recebe mensagens de fãs que se lembram com carinho de seu papel como o Mascarado, destacando a importância e o impacto duradouro de seu trabalho na televisão brasileira.

Significado do nome Adonay

O nome Adonay (ou Adonai) tem origem no hebraico e significa "meu Senhor". É um título utilizado nas Escrituras Sagradas para se referir a Deus com reverência, substituindo o Tetragrama YHWH (Yahweh ou Javé), cujo uso era evitado por respeito à santidade do nome divino.

A palavra deriva de “adon”, que significa "senhor" ou "mestre", e o sufixo “-ai” indica posse, formando "meu Senhor". No contexto bíblico, Adonay é usado exclusivamente para Deus, expressando Sua soberania e autoridade suprema.

Na tradição judaica, Adonay é frequentemente utilizado durante orações e leituras da Torá, refletindo a reverência e a santidade associadas ao nome divino. Além disso, é comum em expressões como "Shalom Adonai", que significa "a paz do Senhor", usada como saudação entre os fiéis.

É importante destacar que Adonay não deve ser confundido com Adônis, uma divindade da mitologia grega. Enquanto Adonay é um título sagrado para Deus no judaísmo e cristianismo, Adônis refere-se a um personagem mitológico associado à beleza e à vegetação