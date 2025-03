Exposição de arte apresenta obras de mulheres paraenses e suas conexões com a Amazônia

Obras de 16 artistas paraenses ganharam destaque na noite da sexta-feira (14) com a abertura da exposição “Ecos da Amazônia: A Força Criativa Feminina”, uma iniciativa que celebra elementos amazônicos por meio do talento de mulheres, que se expressam nos mais variados estilos de arte.

A inauguração da mostra foi realizada na Galeria Edgar Contente, do Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), que manterá visitação gratuita para o público no período de 17 de março a 15 de maio.

Realizada com o apoio institucional do CCBEU, Grupo Liberal e Cerveja Caribeña, a exposição apresenta ao público 50 obras, criadas por artistas do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA).

Na galeria é possível encontrar pinturas em tecido, em telas, quadros com espécies da fauna e flora amazônica, entre outras imagens que representam características únicas da Amazônia e da cultura paraense.

A presidente do IMAAA, Andrea Noronha, destaca que a exposição nasceu com o objetivo de apresentar a arte dessas mulheres para a população, criando um espaço de colaboração e fomento à arte em Belém.

“Nosso propósito e dar visibilidade para esse grupo de artistas emergentes, que muitas vezes não recebem convites e oportunidades de expor suas obras. Nós nos apoiamos e essa exposição é colaborativa, porque cada uma ajuda um pouquinho para tornar possível essa mostra maravilhosa”, diz Andrea, que também tem quadros expostos na galeria.

Andrea também ressalta que a exposição busca a valorização das artistas paraenses que vivem no território amazônico e fazem artes por meio de suas vivências.

“A gente tem que fazer reverberar as vozes de artistas femininas, que somos nós, nós queremos mostrar que as mulheres que moram na Amazônia têm uma criatividade extra, porque vivem na Amazônia, sentem a Amazônia. Vamos mostrar a Amazônia ecoando nessa exposição”, acrescenta a artista.

Artista indígena Yyapotin Yporã Eté ao lado de suas obras de arte (Foto: Cristino Martins)

Exibindo suas obras pela primeira vez em uma galeria de arte, a artista indígena Yyapotin Yporã Eté é natural da comunidade Cajuuna, distante 18 km de Soure, na ilha do Marajó. Em seus quadros, ela retrata vivências e filosofias importantes de sua cultura e utiliza materiais artesanais da floresta no processo, como urucum, jenipapo, sementes de intento, caroço de açaí e miçangas.

“No quadro, eu trouxe a Mãe Terra, e a partir dela, gera a semente, que precisa da água. Ela então gera a semente, que se transforma em árvore. Ela começa a dar vida, porque ela se casa com o Sol e a Lua. Tudo está interligado”, explica a pintora.

Emocionada por poder expor sua arte e suas raízes, Yyapotin Yporã Eté relata que a sua comunidade é repleta de artistas indígenas, que transmitem seus conhecimentos por meio de diversas obras.

“Eu estou muito lisonjeada de estar participando e agradeço a todos da organização por trazer a nossa voz, sendo falada por nós mesmos, pra gente poder mostrar a nossa cultura através da arte porque nós somos esse exímio artista, de uma forma empírica. A minha arte não segue padrões, porque eu trago a forma como a gente faz dentro do nosso território, é um pedacinho de lá que está aqui”, pontua a artista.

Obras da artista Rose Maiorana (Foto: Cristino Martins)

A artista Rose Maiorana também é uma das expositoras na mostra, que apresenta ao público três obras fortemente ligadas à sensibilidade feminina no universo amazônico. Em seus quadros, ‘Casa do Ribeirinho’, ‘Minhas Flores I’ e ‘Minhas Flores II’, ela traduz com cores e texturas a força e a delicadeza presentes na natureza amazônica e na vida de quem a habita.

Já a artista Dannoelly Cardoso cria suas obras a partir de fotografias registradas por ela, as quais passam por processos de técnicas artísticas para ganhar novas características.

A artista Dannoelly Cardoso criou seus quadros a partir de fotografias registradas por ela mesma (Foto: Cristino Martins)

“Meus trabalhos são o início de uma série que se chama ‘Saudade’. São memórias minhas, os trabalhos são de experiências que eu tive, fotos dos momentos em que eu estava lá, e todos os meus trabalhos vão seguir nessa sequência. São todos feitos em giz, e pastel oleoso com tinta a óleo”, expressa a artista visual.

A exposição “Ecos da Amazônia: A Força Criativa Feminina” segue disponível na Galeria Edgar Contente, Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), localizado na Travessa. Padre Eutíquio, Batista Campos. O horário de visitação é de 14h às 17h.