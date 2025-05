Quando Alexandre morre em 'A Viagem'? Novela está no Vale a Pena Ver de Novo

A novela "A Viagem" voltou à programação da Globo nesta segunda-feira (12), no "Vale a Pena Ver de Novo" e reacendeu a curiosidade do público sobre o destino de Alexandre, personagem vivido por Guilherme Fontes. No primeiro capítulo da trama escrita por Ivani Ribeiro, o personagem já comete um assassinato e é preso, mas a verdadeira virada da história acontece após sua morte.

Quando Alexandre morre em A Viagem?

Apesar da estreia movimentada, a morte de Alexandre ainda vai demorar para acontecer. Os próximos capítulos da reprise vão mostrar o período em que ele permanece preso, além do julgamento pelo crime cometido. Se a exibição seguir a mesma ordem da versão original, a morte acontece apenas no capítulo 39, previsto para ir ao ar no início de julho.

Como Alexandre morre?

Tudo começa quando Alexandre tenta roubar o cofre da empresa em que trabalha e é surpreendido pelo tesoureiro. Em um momento de impulso, ele atira e mata o homem com um revólver encontrado dentro do próprio cofre. Preso pelo crime, ele é condenado a 18 anos de cadeia.

Durante o tempo na prisão, Alexandre alimenta o ódio por aqueles que se recusaram a ajudá-lo: o irmão Raul (Miguel Falabella), o cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado Otávio (Antonio Fagundes), que recusou defendê-lo. O criminoso ainda promete se vingar da ex-namorada Lisa (Andréa Beltrão).

Sua morte acontece de forma trágica: após ser espancado por outros detentos, Alexandre vai parar na enfermaria da cadeia. Lá, ele se aproveita de um descuido e toma uma grande quantidade de comprimidos. Depois, é encontrado morto dentro da cela.

O que acontece depois da morte?

É a partir daí que a trama central da novela se desenvolve. Alexandre se torna um espírito obsessor e dá início a um plano de vingança espiritual contra todos que o abandonaram em vida. Suas ações passam a afetar diretamente Raul, Téo, Otávio e Lisa — além da irmã Diná (Christiane Torloni), que sempre esteve ao seu lado e sofre com as consequências do que ele se tornou.