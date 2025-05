Alane Dias visita restaurante onde fez entrevista de emprego e relembra: 'menti pra caramba'

A ex-BBB paraense Alane Dias, de 25 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para compartilhar uma lembrança inusitada de sua trajetória antes da fama. Em passagem por São Paulo, a influenciadora visitou um restaurante onde, tempos atrás, participou de uma entrevista de emprego e mentiu sobre sua experiência para tentar conseguir a vaga.

"Quando eu me mudei de Belém para São Paulo para estudar teatro, eu passei muitos perrengues. Eu precisava de trabalho e aí eu vim nesse restaurante que só tem garçons jovens. A maioria deles é ator, atriz, músico, artista. Aí eu falei: 'Cara, eu vou ser garçonete desse restaurante'. Entreguei meu currículo para o restaurante, me chamaram para uma entrevista. Eu fui para a entrevista e menti pra caramba", disse, rindo.

VEJA MAIS

A influenciadora, que assumiu namoro recentemente com Francisco Gil, contou que inventou ter experiência como garçonete em Belém, embora nunca tivesse atuado na área. "[Falei que] em Belém eu trabalhei com isso... mas não tinha experiência nenhuma. Eu já me imaginava segurando o prato, deixando o prato cair na mesa de todo mundo", brincou. A tentativa de conseguir o emprego, no entanto, não teve sucesso e, cerca de um mês depois, Alane foi selecionada para participar do Big Brother Brasil 24 e sua vida mudou completamente.

Apesar de nunca ter sido chamada para a vaga, Alane garantiu que, caso tivesse sido contratada, teria buscado capacitação para realizar o trabalho da melhor forma. "Tudo que eu me disponho a fazer eu faço bem feito. Mas eu acho engraçado, eu lembro dessa história, a gente ri. Foi um período de muito aprendizado na minha vida, porque eu estava precisando muito de trabalho. E qualquer coisa que me chamasse eu fazia e eu dava um jeito de fazer acontecer. Igual quando eu me inscrevi para o BBB".