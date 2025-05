Móbile Lunar comenta sobre festival 'Porão do Rock': Oportunidade de nos mostrar para o Brasil'

O grupo Móbile Lunar venceu a seletiva Belém para participar do festival Porão do Rock 2025. Neste ano, o evento será realizado nos dias 23 e 24 de maio, em Brasília (DF).

O resultado foi divulgado ontem à noite, no teatro Estação Gasômetro. Ao lado do grupo que tem no vocal o artista Johann Bóreas, outras nove bandas também disputavam a vaga. Com esta vitória, a Móbile se apresentará pela primeira vez em um evento de nível nacional.

Ao receber a notícia, Lars Esteves, integrante da banda, ficou bastante emocionado e diz que foi pego de surpresa. "Mesmo que você se sinta preparado, não existe certeza absoluta de nada. Especialmente ontem, a gente estava em uma 'vibe' super tranquila, querendo se divertir acima de tudo. Pelo contrário, cada um tinha suas apostas próprias. Então foi um susto. A gente ficou revezando entre abraços emocionados e o desconforto do tímido que recebe um elogio."

A conquista, para Igor Gomide, baterista da Móbile, este será o momento em que outras portas também possam abrir para que tanto o grupo, quanto outros paraenses, se apresentem em outros grandes eventos.

"Essa vitória representa muito bem essa nova fase que a gente se encontra. A Móbile passou ano passado por uma grande transformação, mas, ao mesmo tempo, teve muito trabalho, com muito empenho e isso é fruto de um resultado de muito amor em cima das músicas e das apresentações. A gente entrega realmente tudo ali no palco. Acho que esse é um momento importantíssimo para seguirmos firmes e conquistarmos mais festivais", diz o músico.

Móbile no Porão do Rock

Johann, vocalista do grupo, diz que a banda já se prepara para a apresentação. No festival, as músicas que não poderão faltar são "dona dos meus passos", "grande parque" e "esse astro", que são canções que possuem grande significado e estão relacionadas com a conquista.

"Estamos em estúdio preparando novidades, músicas inéditas podem ser esperadas. Vamos levar para o palco o que temos feito de melhor até aqui, e que agora vemos a oportunidade de mostrar para o Brasil. Os nossos ideais transpostos em cada rife, cada letra e melodia, canções que transmitem nossa diversidade e atitude diretamente do calor amazônico", conta.