Banda paraense Móbile Lunar vence seletiva do festival 'Porão Rock' em Belém

A banda paraense Móbile Lunar foi a grande campeã da seletiva Belém e vai representar a capital no festival Porão do Rock 2025. O evento, destaque entre os festivais de rock independente da América Latina, será realizado nos dias 23 e 24 de maio, no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O resultado foi divulgado ontem à noite, no teatro Estação Gasômetro. Ao lado do grupo que tem no vocal o artista Johann Bóreas, outras nove bandas também disputavam a vaga.

Após receber o resultado, a Móbile comemorou o resultado nas redes sociais, com seus seguidores, por meio de um vídeo. E recebemos essa tarefa com enorme gratidão por se tratar desse marco cultural da cena rock nacional e principalmente por se tratar de um festival cujo DNA é 'música, atitude e diversidade'. Estamos ansiosos para compartilhar nosso som e nossa energia com todos vocês", disse o grupo.

Sobre o processo

As seletivas do Porão do Rock surgiram para valorizar e dar visibilidade à produção cultural independente em âmbito nacional. Além disso, o evento busca estimular a diversidade e descentralizar o acesso à cultura em diferentes regiões do país.

Para a apresentação de Brasília, as bandas vencedoras das capitais Fortaleza, Belém, São Paulo e Curitiba recebem uma ajuda de custo de R$ 2.000 e suporte logístico completo, incluindo passagens, hospedagem, alimentação e transporte.