Guilherme Arantes exalta banda paraense Móbile Lunar

O cantor e compositor Guilhereme Arantes fez a alegria dos músicos paraenses da banda Móbile Lunar, após fazer um post elogiando o trabalho e a sonoridade autoral da banda. Arantes começa a postagem dizendo: "Minha conexão muito forte, identificação imediata com a ótima banda paraense Móbile Lunar".

Na sequência, o artista completa: "Não quero parecer presunçoso, mas como eu sempre sonharia em fazer música, eu senti como se eu estivesse ali, nas sessões. Beleza e competencia nas músicas, sonoridade excelente, virtuosismo mortal e contido em concepções muito bem estruturadas pro meu gosto de Moto Perpétuo, até com compassos compostos, coisa raríssima e preciosa, devemos ter bebido da mesma fonte...Até num "Amanhã..." com as minhas três notas, sinto e abençoo, pois , com certeza, vibramos nas mesmas frequencias", escreveu Guilherme Arantes.

Os integrantes da banda não economizaram nos agradecimentos e usaram a página oficial da banda para retribuir o elogio do músico reconhecido nacionalmente.

"Amanhã? Não! Hoje foi um lindo dia!⁣ De uma alegria que nunca poderíamos imaginar.⁣ ⁣

A gente recebe muitos “nãos” na vida. Por isso, o dia do “sim” merece festa!⁣ ⁣

Receber a benção de um "ASTRO REI", em tempos onde toda luta parece cada dia mais dura, é de causar Êxtase", diz um trecho do texto.

Recentemente a banda lançou o primeiro disco todo trabalhado em um estilo retrô. "Feroz" apresenta esse formato na sonoridade com dez músicas em ordem lógica de enredo. Misturando um som vintage com influências dos mineiros do Clube da Esquina e pelo Rock Progressivo da década de 70, ao moderno som de bandas da cena autoral paraense. As falam de criação do Universo às mazelas da sociedade moderna com o olhar de quem vive na Amazônia. Quem quiser conferir já está disponível em todas as plataformas digitais.



