Após assumir namoro com Alane Dias, Francisco Gil aparece com camisa do Remo

O cantor Francisco Gil surpreendeu os seguidores ao surgir nas redes sociais, no último domingo (11), usando uma camisa do Clube do Remo. Recentemente, ele assumiu o relacionamento com a paraense e ex-BBB Alane Dias, confirmando os rumores sobre o romance do casal. Na publicação, o artista aparece vestindo uma peça que, segundo internautas, já teria sido usada por Alane em outra ocasião.

Fama e vida particular

Em entrevista à revista Quem, Francisco Gil comentou sobre o interesse do público por sua vida amorosa e afirmou lidar com tranquilidade com essa curiosidade: “Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar”, explicou.

O cantor destacou que, até certo ponto, considera natural o interesse dos fãs, mas adota cautela para que esse aspecto não se torne o foco principal de sua trajetória profissional: “Ao mesmo tempo, me distancio dessa questão como algo central. Vem como uma consequência”, declarou.

