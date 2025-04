Alane Dias fala sobre o afastamento de Beatriz Reis após o BBB

Durante participação no programa do jornalista Chico Barney, a ex-BBB Alane Dias falou abertamente sobre o distanciamento de Beatriz Reis, a Bia do Brás, com quem construiu uma forte amizade durante o reality show. Questionada por Chico se a amizade havia ficado no passado, a paraense foi sincera ao comentar o atual momento da relação com a ex-colega de confinamento.

“Essa amizade foi uma amizade muito importante num momento muito especial e eu realmente achei que ela ia permanecer aqui fora e infelizmente não, não. Mas ela ocupa um lugar muito especial no meu coração, ela foi bem importante pra mim. A gente tem pouco contato”, afirmou Alane.

O jornalista então questionou se houve alguma ruptura entre elas, o que foi prontamente negado pela atriz e dançarina. “Não, não aconteceu nada. Na verdade, muita gente me pergunta isso e eu não sei nem dizer direito. Infelizmente, acho que talvez por morar em lugares diferentes”, declarou.

“Mas eu gosto de lembrar e de ter uma lembrança boa, sabe, dos momentos que a gente rezava juntas, dos momentos que eu falei do Círio de Nazaré pra ela lá de Belém, que ela falou que ela queria conhecer o Círio, inclusive se ela quiser conhecer, ela tá super convidada. Ela foi uma irmã pra mim lá dentro”, finalizou.