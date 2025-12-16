Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

O Liberal
fonte

Zé Felipe e Ana Castela negam qualquer relação amorosa, segundo assessorias (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor Zé Felipe defendeu a namorada, Ana Castela, nesta terça-feira (16/12). Ele se manifestou nos stories do Instagram após um vídeo polêmico, que insinua sobre a sexualidade da cantora, viralizar. A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas.

Em sua publicação, Zé Felipe escreveu: “Ela não é sapatão, beijooooo”. A mensagem foi acompanhada de emojis de coração e gargalhada, além de uma foto engraçada ao lado de Ana Castela.

image (Instagram/ @zefelipe)

Entenda a origem da polêmica

A polêmica teve início com um vídeo de influenciadoras. Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina participaram de uma trend do TikTok sobre “coisas que tem certeza, mas não pode provar”.

Durante a gravação, Duda Wilken virou para a câmera e afirmou: “eu tenho certeza de que (nome censurado) é sapatão”. Vivi Wanderley concordou, dizendo: “Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também”. Outra amiga complementou: “A estrutura óssea dela é de sapatão”.

Apesar da edição ter cortado os nomes, internautas identificaram Ana Castela como a pessoa mencionada. O vídeo, que deveria ser "engraçado", gerou um alvoroço completo nas redes sociais.

Vivi Wanderley se desculpa publicamente

Após a repercussão negativa, Vivi Wanderley usou os stories do Instagram para se desculpar publicamente nesta terça-feira (16/12). Em sua retratação, a influenciadora não citou nomes, mas lamentou o ocorrido.

Ela declarou: “Oi, pessoal, hoje estou vindo aqui falar de um assunto sério e lamentar que eu tenha participado de um momento com suposições inadequadas em tom de brincadeira sobre a vida de outras pessoas”.

A influenciadora continuou: “Não tenho problemas em reconhecer falhas, e apesar de ser uma pessoa brincalhona, acho muito importante entender quando erramos”.

Por fim, Vivi Wanderley concluiu: “A partir do apontamento de vocês pude repensar tudo isso e perceber que tem brincadeiras que não são de bom-tom. Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos”.

