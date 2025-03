Alane Dias fala sobre saudade de Belém e exibe estoque de comidas paraenses na geladeira

A bailarina e ex-BBB paraense Alane Dias, que está morando no Rio de Janeiro há quase um ano, usou as redes sociais na tarde deste sábado (29/03) para contar aos seguidores que é nos finais de semana que mais sente saudade de sua cidade natal, Belém, do Pará. Nos Stories, ela contou que, durante uma conversa com a mãe, a coreógrafa Aline Dias, soube que a mãe iria almoçar em um restaurante regional que costumavam frequentar juntas. Para amenizar a nostalgia, a ex-sister decidiu recorrer a um prato típico da culinária paraense que trouxe congelado: a maniçoba.

VEJA MAIS

"Eu já falei outras vezes, que é quando eu mais sinto saudade de Belém. Estava de boa, ótima, e liguei para a minha mãe e ela falou que vai almoçar em um restaurante que a gente ama paraense. E agora, eu estou pensando em descongelar a maniçoba que eu trouxe de Belém para ver se eu mato um pouco da minha saudade", disse ela.

Em seguida, Alane aproveitou para explicar aos seguidores o processo de preparo e a complexidade da receita.

"É um prato típico do Norte que é como se fosse a 'feijoada da Amazônia', porque ele reúne todos os ingredientes que tem em uma feijoada, só que é feita a partir da folha da maniva. Só que essa folha, meu amor, tudo tem o 'ziriguidun', nunca é uma coisa à toa. É uma folha venenosa, e, é um prato cozido por sete dias para você poder comer. Eu lembro que quando era criança e ficava vendo a minha vó, eu lembro que no dia dois eu já queria comer e não podia, no dia quatro já estava dando cheiro. São sete dias e eu não vou comer!?", disse Alane, relembrando momentos da infância.

A ex-BBB também compartilhou com os seguidores um detalhe curioso de sua vida longe do Pará: o congelador de casa está repleto de iguarias da região.

"Meu congelador é muito paraense, tem vatapá, arroz paraense, açaí, uma sopinha de caranguejo, a maniçoba e ainda tem uma polpa de cupuaçu. Tenho vontade de comer tudo de uma vez", contou.

Além dos pratos congelados, a ex-BBB exibiu outro item essencial para manter viva a tradição paraense dentro de casa: a farinha baguda de Bragança e a farinha de tapioca. “Essa é para quando eu for tomar açaí", acrescentou sobre a última.