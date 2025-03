Ex-BBB Alane Dias renova com a Grande Rio e desfilará novamente em 2026, diz colunista

A paraense Alane Dias está confirmada para o Carnaval de 2026 e voltará a desfilar pela Acadêmicos da Grande Rio. A atriz e ex-BBB 24, que estreou na Marquês de Sapucaí como Musa da escola no desfile deste ano, demonstrou entusiasmo com a oportunidade de retornar ao Sambódromo no próximo ano. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

Em meio às comemorações pela continuidade de sua trajetória no Carnaval carioca, Alane revelou que recebeu o convite da agremiação de Duque de Caxias e aceitou prontamente.

“Vou estar sim (no próximo desfile) e já tive o convite. Vou estar com todo o prazer! Estou super empolgada para viver tudo isso de novo. Eu ainda não superei que o Carnaval acabou e morro de saudades”, declarou à coluna.