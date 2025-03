Alane Dias retorna para o Rio de Janeiro levando vários isopores de comidas regionais

A paraense Alane Dias, que aproveitou o carnaval de Belém na capital, já retornou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (17). A atriz compartilhou o momento da sua partida e brincou com o fato de paraenses serem reconhecidos no momento do desembarque em qualquer lugar.

“Diga que o voo veio do Pará sem dizer que o voo veio do Pará. Um monte de isopor”, escreveu a bailarina no story do seu perfil no Instagram.

Na imagem compartilhada por ela, é possível contar mais de sete isopores. Em um outro story compartilhado, Alane conta que está levando açaí e maniçoba para o Rio de Janeiro. Atualmente, a artista está morando em terras cariocas há quase um ano.

A musa assistiu no Camarote Miltons os dois dias de desfiles das escolas de samba de Belém do grupo especial, nos dias 14 e 15 de março.

Bagagem de Alane Dias. (Reprodução)

