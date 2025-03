Alane Dias usa look inspirado em vitória-régia em baile de máscaras no Rio

A paraense Alane Dias continua curtindo o carnaval, nesta sexta-feira (7) a atriz e influenciadora participou como embaixadora do Baile de Máscaras Jardim Tropical, realizado pelo hotel Fairmont Rio. A primeira edição do evento teve bufê e decoração inspirados na culinária do Norte do país.

“Estou muito feliz em ser embaixadora da primeira edição do baile. Quis usar algo que fosse a minha cara, sabe? A vitória-régia é uma planta emblemática da Amazônia, delicada e forte ao mesmo tempo. E também foi o meu símbolo enquanto estive no BBB. Então, tem um significado super especial no meu coração”, afirma.O vestido, feito em cetim metálico, é inspirado na clássica planta vitória-régia e conta com centenas de cristais Swarovski aplicados. Embaixadora do evento, a atriz investiu na essência do tema, que pretende exaltar as raízes culturais da Amazônia, mostrando seus encantos e a riqueza da flora tropical.

Assinada pela Normando, marca brasileira que explora referências da região em suas coleções, a peça é um vestido longo com fenda e busto com formato da folha comum em rios do norte do Brasil. Feita de tecido de cetim metálico, o material tem 1% de metal em sua composição – toque especial que dá o brilho ao acabamento final – e é bordado com cristais Swarovski.

Legenda (Reprodução: instagram)

Responsável pelo styling, Aline Dias conta que a atriz faz questão de exaltar não só as belezas e tradições de sua terra, mas também os talentos. “Todas as produções da Alane, desde o início dessa maratona de Carnaval, foram feitas por designers paraenses. Ela é muito ligada às origens e pensa na representatividade nos mínimos detalhes.”



O evento, que acontece nos salões do hotel, será palco de IZA, que recentemente se tornou mãe de Nala, de seu relacionamento com Yuri Lima. Além da artista, a bateria da Grande Rio, que foi vice-campeã do Carnaval do Rio, vai animar o público com sambas clássicos e o deste ano.