Comissão de Frente da Grande Rio abre show de Iza em baile de máscaras no Fairmont

A Comissão de Frente da Acadêmicas da Grande Rio, que homenageou o Pará este ano na avenida e conquistou o vice-compeonato no Carnaval 2025, será a responsável por abrir o show da cantora Iza no baile de máscaras Jardim Tropical, realizado nesta sexta-feira (08/03), no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. O evento está marcado para as 23h.

Sob o comando de Beth Bejani e Hélio Bejani, o grupo levará ao palco uma apresentação especial que une samba e elementos do carimbó. A performance contará com a participação da ex-BBB Alane, que além de musa da escola, também foi eleita musa do baile.

O evento reúne performances e atrações em uma noite que celebra a cultura brasileira em um dos bailes mais sofisticados do Carnaval carioca.