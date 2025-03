Grande Rio campeã? Veja até quando pode sair o novo resultado do Carnaval

Na tarde desta sexta-feira (07), a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) realizou uma reunião plenária com representantes das seis primeiras colocadas do Carnaval 2025. O objetivo principal do encontro era discutir o desfile das campeãs, que será neste sábado (08). No entanto, representantes da Acadêmicos do Grande Rio contestaram um décimo a mais em sua pontuação final, o que faria a escola empatar com a Beija-Flor de Nilópolis e ser declarada campeã.

De acordo com os representantes da escola, a reivindicação já foi feita e depende da análise da Liesa, que não emitiu um posicionamento até a publicação desta reportagem. Porém, segundo o regulamento dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro 2025, a Liesa tem até 15 dias, a partir da divulgação do resultado oficial dos desfiles, para tomar uma decisão sobre qualquer contestação. Caso a escola não concorde com essa decisão, ela pode recorrer ao Conselho Deliberativo da Liesa dentro de 10 dias após ser informada. Outras partes interessadas também têm o mesmo prazo para se manifestar. Se ainda houver discordância com a decisão do Conselho, é possível fazer um novo recurso para a Assembleia Geral Extraordinária, que será convocada pelo presidente da Liesa e seguirá os prazos e procedimentos definidos no estatuto da liga.

