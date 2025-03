Após a Liesa declarar ter divulgado notas erradas no quesito bateria da Grande Rio no site oficial e a escola de samba de Duque de Caxias anunciar que vai questionar a inconsistência das notas, internautas e torcedores da escola estão na expectativa de que o erro seja confirmado, o que poderia resultar na Grande Rio sendo campeã do Carnaval 2025. Caso isso seja comprovado, a escola de samba que homenageou o Pará na Marquês de Sapucaí poderia dividir o título de campeã com a Beija-Flor.

Grande Rio campeã? Belém já teve duas escolas dividindo o título

Em Belém, duas escolas de samba já empataram e dividiram o título de campeã do Carnaval. O caso ocorreu em 2024, quando as escolas de samba Império Pedreirense e Bole-Bole empataram na avaliação do júri e ambas foram coroadas vencedoras dos desfiles do 1º Grupo Especial do Carnaval da capital paraense.

No Rio de Janeiro, o critério de desempate seria a comissão de frente, porém as duas escolas, Grande Rio e Beija-Flor, gabaritaram nesse quesito, ambas alcançando as notas máximas. Na tarde desta quinta-feira (06), a Liesa publicou no site um documento que constava que a bateria da Grande Rio havia recebido três notas 10 e uma 9.9. No entanto, durante a transmissão da apuração realizada na quarta-feira (05), a escola foi avaliada com duas notas 9.9 nesse quesito.