Liga das Escolas corrige erro na publicação das notas da Grande Rio no site oficial

Um detalhe chamou a atenção na divulgação das notas do Carnaval 2025 no site da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) na tarde desta quinta-feira (6). No documento publicado, constava que a bateria da Grande Rio havia recebido três notas 10 e uma 9.9. No entanto, durante a transmissão da apuração realizada na quarta-feira (5), a escola foi avaliada com duas notas 9.9 nesse quesito.

A diferença gerou questionamentos entre internautas e torcedores da agremiação, já que a perda de um décimo foi determinante para o resultado final. Com 269.9 pontos, a Grande Rio ficou em segundo lugar, enquanto a Beija-Flor de Nilópolis conquistou o título de campeã do Carnaval 2025 com 270.0 pontos.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Liesa esclareceu que houve um erro de digitação na publicação das notas no site. “Já foi corrigido. É só o tempo do sistema atualizar”, informou.