Presidente da Liesa é herdeiro da Beija-Flor: internautas criticam título da escola no Carnaval 2025

A vitória da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval 2025, após sete anos sem conquistas, trouxe à tona um nome inesperado nos trending topics: Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). O jovem de 26 anos, filho do bicheiro Anísio Abraão David (presidente de honra da Beija-Flor), virou alvo de memes e debates nas redes sociais. Internautas questionaram se sua ligação familiar com a agremiação influenciou o resultado.

Por que Gabriel David está no centro da polêmica?

Eleito presidente da Liesa em 2024, Gabriel assumiu o cargo prometendo renovação, incluindo a extensão dos desfiles para três dias. Porém, seu sobrenome pesou após a Beija-Flor levar o título. Criado dentro da escola, filho de um dos nomes mais influentes do samba carioca e noivo da atriz Giovanna Lancellotti (que desfilou como destaque na agremiação de Nilópolis), Gabriel já havia admitido temer "questionamentos sobre imparcialidade" em entrevista ao Carnaval 2025.

Nas redes, a ironia dominou. Um usuário do X (ex-Twitter) disparou: "Beija-Flor passou com o Cristo Redentor todo embolado e ganhou nota máxima em alegorias? Vai com calma, Gabriel David!". Outro reforçou: "O Gabriel acha que ninguém sabe que ele é Beija-Flor, né? Karma veio rápido".

Família David: uma história entrelaçada com o samba

A relação de Gabriel com a Beija-Flor é longa:

Herança familiar: Seu pai, Anísio, presidiu a Liesa nos anos 1980 e é figura-chave nos 15 títulos da escola.

Trajetória precoce: Aos 20 anos, Gabriel já era conselheiro da Beija-Flor antes de assumir cargos na Liesa.

Desfiles na veia: Desfilou ao lado da mãe, Fabíola David, na infância, mas precisou deixar a avenida ao assumir a presidência da liga.

Reações divididas: de "meme" a acusações

Enquanto alguns internautas brincaram com a coincidência ("Título da Beija-Flor e Gabriel na Liesa? Plot de novela das 9!"), outros levantaram suspeitas. Um perfil criticou: "Liesa precisa de transparência. Como o presidente é filho de quem bancava a escola campeã?". A discussão ganhou força após Gabriel declarar, antes dos desfiles, que a Beija-Flor "tinha poucas chances" – afirmação que soou como tentativa de se distanciar do possível triunfo.

Apesar das críticas, a Liesa não se pronunciou sobre a polêmica.