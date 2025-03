Confira todas as notas por quesito avaliado na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro

O Carnaval do Rio de Janeiro, um dos eventos culturais mais aguardados do ano, também é palco de uma disputa acirrada entre as escolas de samba. Confira todas as notas por quesito.

No sistema de avaliação, cada escola de samba é julgada por quatro especialistas em cada quesito. Para garantir a imparcialidade e atenuar possíveis discrepâncias, a menor nota atribuída a cada escola é descartada. Dessa forma, o total é composto pela soma das três melhores notas, tendo como pontuação máxima 30 pontos por quesito. Essa regra ressalta a importância da consistência e permite que um eventual deslize não prejudique a avaliação final.

Resultados das escolas de samba do Rio de Janeiro

Enredo

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 10.0 9.9 10.0 9.9 29.9 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 9.8 9.9 9.9 9.9 29.7 Mangueira 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Unidos da Tijuca 9.9 10.0 9.9 10.0 29.9 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 10.0 9.9 9.9 9.8 29.8 Vila Isabel 10.0 9.9 10.0 9.8 29.9 Mocidade 9.7 9.8 9.8 9.8 29.4 Tuiuti 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 9.7 10.0 10.0 9.9 29.9

Mestre-sala e Porta-bandeira

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.8 9.8 9.9 10.0 29.7 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Mangueira 9.9 9.9 10.0 10.0 29.9 Unidos da Tijuca 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 9.9 30.0 Salgueiro 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Vila Isabel 9.9 10.0 9.8 9.9 29.8 Mocidade 10.0 9.8 10.0 10.0 30.0 Tuiuti 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0

Bateria

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.9 9.8 9.9 9.9 29.7 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 10.0 9.9 9.9 10.0 29.9 Mangueira 10.0 9.9 10.0 10.0 30.0 Unidos da Tijuca 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Vila Isabel 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Mocidade 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Tuiuti 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0 Grande Rio 10.0 9.9 10.0 9.9 29.9 Portela 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0

Harmonia

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.8 9.8 9.8 9.8 29.4 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 9.9 9.9 10.0 10.0 29.9 Mangueira 9.7 10.0 10.0 10.0 30.0 Unidos da Tijuca 9.9 10.0 9.9 9.9 29.8 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 9.9 30.0 Salgueiro 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0 Vila Isabel 9.8 10.0 10.0 10.0 30.0 Mocidade 9.8 9.9 10.0 10.0 29.9 Tuiuti 9.6 10.0 9.9 9.9 29.8 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0

Alegorias e Adereços

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.8 9.8 9.8 9.8 29.4 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Mangueira 10.0 9.9 9.9 9.9 29.8 Unidos da Tijuca 9.8 9.9 9.9 9.9 29.7 Beija-Flor 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 9.9 9.9 10.0 9.8 29.8 Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Mocidade 9.7 9.9 9.9 9.8 29.6 Tuiuti 10.0 10.0 9.9 9.9 29.9 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 9.8 9.9 9.8 9.9 29.6

Evolução

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.9 9.8 9.9 10.0 29.8 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 10.0 9.9 10.0 9.9 29.9 Mangueira 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Unidos da Tijuca 9.9 9.9 9.9 10.0 29.8 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 10.0 10.0 10.0 9.9 30.0 Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 9.8 30.0 Mocidade 10.0 9.9 9.8 10.0 29.9 Tuiuti 9.8 10.0 9.8 9.9 29.7 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0

Fantasias

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.9 9.8 9.8 9.9 29.6 Imperatriz 10.0 9.9 10.0 9.9 29.9 Viradouro 9.9 10.0 10.0 10.0 30.0 Mangueira 10.0 9.9 10.0 9.9 29.9 Unidos da Tijuca 10.0 9.7 9.8 10.0 29.8 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 10.0 9.9 9.9 9.9 29.8 Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 9.8 30.0 Mocidade 9.7 9.7 9.9 9.8 29.4 Tuiuti 9.7 9.9 9.8 9.9 29.6 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 9.8 10.0 10.0 10.0 30.0

Samba-enredo

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.9 9.9 9.9 9.7 29.7 Imperatriz 9.9 10.0 10.0 9.9 29.9 Viradouro 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Mangueira 9.9 10.0 10.0 9.8 29.9 Unidos da Tijuca 10.0 10.0 10.0 9.8 30.0 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 9.9 9.9 9.9 10.0 29.8 Vila Isabel 9.8 9.8 9.8 9.8 29.4 Mocidade 10.0 9.9 9.9 10.0 29.9 Tuiuti 9.9 10.0 9.8 10.0 29.9 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0

Comissão de Frente

Escolas de Samba Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Total Unidos de Padre Miguel 9.9 9.8 9.9 9.8 29.6 Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Viradouro 10.0 10.0 10.0 9.9 30.0 Mangueira 9.9 9.9 10.0 10.0 29.9 Unidos da Tijuca 9.9 9.8 10.0 9.9 29.8 Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Salgueiro 10.0 10.0 10.0 9.9 30.0 Vila Isabel 10.0 10.0 9.9 10.0 30.0 Mocidade 10.0 9.9 9.9 9.8 29.8 Tuiuti 9.9 9.9 10.0 9.9 29.8 Grande Rio 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 Portela 9.8 10.0 9.9 10.0 29.9