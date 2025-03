Quem ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro em 2025? Beija-Flor faz história na despedida de 'Neguinho'

A Beija-Flor de Nilópolis, foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, conquistando o seu 15º título com 270 pontos. A escola se destacou ao longo da apuração e garantiu a liderança ao superar a Grande Rio, consolidando sua vitória no Grupo Especial. No próximo sábado (8), a Beija-Flor retornará à Marquês de Sapucaí para brilhar no Desfile das Campeãs, apresentando novamente o samba-enredo "Laíla de Todos os Santos, Laíla de todos os sambas".

VEJA MAIS

A Beija-Flor prestou uma homenagem a Laíla, um dos maiores ícones do Carnaval carioca. O diretor, que esteve à frente da escola em 13 de seus 14 títulos, faleceu em 2021, vítima da covid-19. O desfile revisitou a infância de Laíla, exaltou sua devoção aos orixás e destacou sua trajetória marcante na agremiação. A homenagem ganhou um toque especial com a participação de toda a família do carnavalesco, tornando o momento ainda mais emocionante. Com um desfile impecável e sem contratempos, a Beija-Flor se consolidou como uma das grandes favoritas da noite.

Desfile das Campeãs

Além da Beija-Flor, as demais escolas que participarão do Desfile das Campeãs são:

Beija-Flor - 270 pontos

- 270 pontos Grande Rio - 269.9 pontos

- 269.9 pontos Imperatriz - 269.8 pontos

- 269.8 pontos Viradouro - 269.4 pontos

- 269.4 pontos Portela - 269.4 pontos

- 269.4 pontos Mangueira - 269.4 pontos

Avaliação e apuração

As escolas de samba do Rio de Janeiro foram avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada quesito foi julgado por quatro jurados, e a menor nota foi descartada para garantir mais equidade na avaliação.

A apuração das notas foi transmitida ao vivo pela TV Globo/TV Liberal, permitindo que o público acompanhasse cada momento da disputa pelo título do Carnaval 2025.