Quatro escolas do Rio são multadas por infringirem regras de regulamento; veja quais são

Quatro escolas de samba do Rio de Janeiro foram multadas por descumprirem regras do regulamento do Grupo Especial, acumulando um total de R$ 830 mil em penalidades.

A Mocidade Independente de Padre Miguel recebeu uma multa de R$ 250 mil por infringir o artigo 10, alínea A, do artigo 26 do regulamento, ao desfilar com 44 componentes da diretoria à frente da escola, ultrapassando o limite de 30 permitido.

A Acadêmicos do Salgueiro também foi penalizado em R$ 250 mil pela mesma infração, desfilando com 56 integrantes da diretoria na abertura do desfile.

Já a Portela recebeu uma multa de R$ 250 mil por violar o artigo 10, alínea B, do artigo 26, ao levar para a avenida mais de 100 componentes uniformizados no encerramento do desfile.

A Unidos da Tijuca foi penalizada em R$ 80 mil por desrespeitar o artigo 25 do regulamento ao não retirar suas alegorias do sambódromo no prazo fixado.

A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontece na tarde desta quarta-feira (5).