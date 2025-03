Quem vai ganhar o Carnaval do Rio de Janeiro? Veja quais escolas são favoritas

Na tarde desta quarta-feira (5), a partir das 16h, o Carnaval do Rio de Janeiro conhecerá a grande campeã de 2025. Grande Rio e Beija-Flor despontam como favoritas ao título, que também tem Salgueiro e Imperatriz na disputa.

Este ano, o Carnaval contou com mudanças na programação dos desfiles. Em vez de seis escolas desfilando por noite ao longo de dois dias, o novo formato distribuiu quatro escolas em cada uma das três noites de apresentações na Marquês de Sapucaí.

Mudanças no julgamento

O modelo de julgamento também trouxe novidades. A principal alteração diz respeito aos módulos de jurados: até 2024, eram três módulos, agora são quatro, distribuídos nos setores 3, 6, 9 e 10 da Sapucaí. Dessa forma, cada quesito foi avaliado por quatro jurados, garantindo uma análise ainda mais criteriosa.

Avaliação quesito a quesito

Ao todo, 36 jurados avaliaram as escolas de samba, sendo quatro para cada um dos nove quesitos: Alegorias e Adereços, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasias, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, e Samba-Enredo. A menor nota em cada quesito foi descartada para garantir mais equilíbrio na pontuação final.

A ordem de leitura dos quesitos será definida em um sorteio realizado pela Liesa, entidade responsável pelos desfiles do Grupo Especial. Já o critério de desempate seguirá a ordem inversa da apuração, ou seja, o último quesito lido será o primeiro critério de desempate e assim sucessivamente.

As seis primeiras colocadas retornarão à Marquês de Sapucaí no próximo sábado (8) para o Desfile das Campeãs. Já a escola com a menor pontuação será rebaixada para a Série Ouro.