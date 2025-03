Apuração do Carnaval do Rio tem novas regras em 2025; veja as mudanças

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro para definir a campeã ocorre na tarde desta quarta-feira, 5, a partir das 16h, e traz novidades quanto à avaliação do júri. As mudanças foram no posicionamento dos jurados pela Marquês de Sapucaí e no preenchimento dos envelopes com as notas.

O que mudou na apuração?

Para o novo modelo de apuração, 36 julgadores dos 9 quesitos (4 para cada) foram espalhados em módulos por toda a extensão da Sapucaí. Até ano passado, os módulos 1 e 2 compartilhavam um único espaço no Setor 3, enquanto o módulo 3 se localizada no Setor 6, e o 4, no Setor 10.

Como metade dos jurados estava no mesmo ponto, que era no início da avenida, um deslize ali poderia derrubar as notas e tirar a possibilidade da escola brigar pelo título de campeã. Com as mudanças, foram 4 cabines de julgadores separadas, nos setores 3, 6, 9 e 10.

Com as novas regras, a dinâmica dos desfiles sofreu as seguintes alterações

As comissões de frente e os casais de mestre-sala e porta-bandeira tiveram de se apresentar 4 vezes para o júri — antes, eram 3 performances;

O time da evolução teve de recalibrar o andamento do cortejo, a fim de encaixar essas 4 “paradas”;

A equipe da harmonia precisou ficar mais atenta ao canto dos componentes, pois os jurados ganharam “ouvidos” na Avenida toda;

O mesmo cuidado valeu para o acabamento das alegorias e das fantasias.

Preenchimento dos envelopes

Outra mudança foi no preenchimento de envelopes com as notas, para não favorecer a última escola - este ano, a Portela. Isso porque, até ano passado, os jurados tinham que assistir às 12 apresentações, dos dois dias, e depois atribuir as notas. O que era permitido é que, a caa apresentação, o júri poderia fazer anotações.

Agora, para que os avaliadores tenham mais acesso à lembrança do que viram em cada apresentação, ao fim de cada madrugada eles tem de lançar as notas das 4 escolas daquele dia.