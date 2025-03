Rosas de Ouro campeã do Carnaval 2025 de SP: Confira todas as notas da apuração do grupo especial

A escola de samba Rosas de Ouro conquistou o título do Carnaval 2025 do Grupo Especial de São Paulo, encerrando um jejum de 15 anos sem vitórias. A última conquista da agremiação havia sido em 2010, consolidando sua história com o oitavo título na capital paulista (1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994 e 2010).

As escolas Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde caíram para o Grupo de Acesso após a apuração, realizada no Sambódromo do Anhembi nesta terça-feira (4).

Destaques da apuração do Carnaval 2025

Bateria nota 10 para todas: Todas as escolas do Grupo Especial receberam a pontuação máxima no quesito Bateria.

Camisa Verde e Branco brilha: A escola foi a única a receber nota 10 de todos os jurados no quesito Mestre-sala e Porta-bandeira.

No quesito Alegoria, Águia de Ouro liderava, seguida por Camisa Verde e Mocidade Alegre.

No penúltimo quesito, Mocidade Alegre pulou para o 2º lugar, enquanto Camisa Verde caiu para 5º.

No último quesito, Rosas de Ouro garantiu a vitória, Águia de Ouro despencou para 7º, e Acadêmicos do Tatuapé ficou em 2º.

Empate técnico: Rosas de Ouro e Acadêmicos do Tatuapé terminaram com a mesma pontuação (269,8). O título foi definido pelo regulamento, que prioriza o maior número de notas máximas.

Classificação final do Carnaval 2025 de SP

Rosas de Ouro – 269,8 pontos Acadêmicos do Tatuapé – 269,8 pontos Gaviões da Fiel – 269,7 pontos Mocidade Alegre – 269,7 pontos Camisa Verde e Branco – 269,7 pontos Dragões da Real – 269,6 pontos Águia de Ouro – 269,5 pontos 3º Milênio – 269,5 pontos Vai-Vai – 269,4 pontos Colorado do Brás – 269,3 pontos Império de Casa Verde – 269,2 pontos Barroca Zona Sul – 269,0 pontos Acadêmicos do Tucuruvi – 269,0 pontos (rebaixada) Mancha Verde – 268,9 pontos (rebaixada)