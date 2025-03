Música do Carnaval 2025: Confira os hits que agitam a folia

O Carnaval 2025 chegou com força total e está transformando as ruas e avenidas em um verdadeiro espetáculo de cores e sons. Neste ano, cinco músicas se destacam como as principais apostas para embalar a festa. Confira a seguir um resumo de cada hit e descubra qual é a sua favorita!

Anitta – "Sei que tu me odeia"

A cantora pop Anitta apresenta uma faixa ousada e contagiante, "Sei que tu me odeia", que promete invadir as playlists dos foliões. Com um ritmo envolvente e letras provocativas, o hit já está dando o que falar e deve marcar presença nos desfiles e blocos de rua deste Carnaval.

Pedro Sampaio – "Sequência Striptease" (part. MC GW, MC Talibã e MC Debby)

Pedro Sampaio se une a nomes fortes do cenário do funk para lançar "Sequência Striptease". A colaboração com MC GW, MC Talibã e MC Debby traz uma mistura de batidas marcantes e ritmo acelerado, ideal para quem quer curtir a festa com muita energia. A faixa promete dominar os carnavais e ser o toque de caixa em diversos blocos.

Felipe Beats – "Porsche Azul" (part. Zé Felipe e Vitor Daslent's)

Com "Porsche Azul", Felipe Beats traz uma proposta que mistura elementos do pop, funk e até um toque de sertanejo. A parceria com Zé Felipe e Vitor Daslent's resulta em uma canção dinâmica e cheia de atitude, perfeita para os momentos mais agitados da folia. O hit vem para agradar os amantes de ritmos variados e inovadores.

Ivete Sangalo – "Energia de Gostosa"

Ivete Sangalo, que é sinônimo de Carnaval, retorna com "Energia de Gostosa", uma música que exala empoderamento e alegria. Com seu carisma inigualável e voz marcante, Ivete promete que este hit será o combustível das festas, contagiando multidões com sua energia vibrante e letras que exaltam a beleza e a força feminina.

Brenno & Matheus – "Descer Pra BC"

A dupla Brenno & Matheus chega misturando ritmos e inovando com "Descer Pra BC". A canção é uma combinação inteligente entre o sertanejo e a vibração do Carnaval, convidando os foliões a se jogarem na festa e se entregarem à diversão. O hit promete conquistar tanto os fãs de sertanejo quanto os apaixonados pelo ritmo contagiante do Carnaval.

E aí, qual dessas músicas é a sua favorita para o Carnaval 2025?