Chuva, suor e folia: como manter a maquiagem impecável no Carnaval do Pará

O Carnaval no Pará é sinônimo de festa, cores vibrantes e muita animação. Mas, para quem vai se jogar na folia e deseja manter a maquiagem impecável, um detalhe importante não pode ser ignorado: o calor intenso, a umidade e as chuvas típicas dessa época do ano. Para garantir um visual duradouro, conversamos com especialistas que compartilharam algumas dicas para uma make resistente ao clima paraense.

Antes de iniciar a produção e aplicar qualquer produto, a pele precisa estar bem preparada. A maquiadora Lorrany Sousa, de 23 anos, destaca que a limpeza e a hidratação são passos fundamentais. “O primeiro passo é lavar bem o rosto, aplicar um hidratante leve e um primer matificante. Isso ajuda a controlar a oleosidade e melhora a fixação dos produtos”, explica.

(Wagner Santana/ O Liberal)

Bases e corretivos à prova d’água são indispensáveis para que a maquiagem dure mais tempo. “Opte por produtos de acabamento matte e sempre sele com um pó translúcido. Isso evita que o suor derreta a maquiagem ao longo do dia”, complementa Lorrany.

Além dos produtos certos, é essencial tomar alguns cuidados durante a folia. "Quando estiver suando, evite passar a mão no rosto. Apenas dê leves batidinhas para absorver o suor. Se a maquiagem molhar com a chuva, não enxugue. Deixe secar naturalmente para preservar a fixação", orienta a maquiadora.

Já o maquiador Ryan Cardoso, de 33 anos, explica que, para a região dos olhos, sombras cremosas ou líquidas são as mais indicadas para evitar acúmulo nas pálpebras. “Essas versões aderem melhor e duram mais do que as compactas. Para um olhar marcante que resista ao suor, use primers específicos para sombra e evite esfumar em excesso. O acabamento selado dura mais tempo”, recomenda.

(Wagner Santana/ O Liberal)

Máscaras de cílios e delineadores à prova d’água também são essenciais. Nos lábios, a melhor aposta são os batons líquidos de longa duração. “Os batons matte são ideais porque aderem bem à pele e não borram com facilidade, garantindo um visual impecável até o final da festa”, afirma Ryan.

Os especialistas destacam que, para selar tudo e garantir ainda mais fixação, o spray fixador de maquiagem é indispensável. Além disso, um pequeno kit de retoque com pó translúcido, batom e lencinhos antioleosidade pode ser um grande aliado para manter a make impecável até o final da folia.

Tendência

Os profissionais da beleza são unânimes ao afirmar que a maquiagem para o Carnaval 2025 segue a tendência da pele iluminada e com aspecto saudável, com o uso de brilhos e pedrarias. Para eles, o segredo da durabilidade da make está no equilíbrio entre hidratação e uniformização, garantindo que a maquiagem dure mesmo sob o sol e a chuva.

“No meu ponto de vista, as principais tendências de maquiagem esse ano são aquelas pedrinhas que podemos encontrar no comércio. Elas são de fácil acesso. Você consegue pedrinhas desde as maiores até as menores. Você pode fazer um olho mais coloridinho, mas não tão carregado, nem com tanto brilho, se não preferir. Mas vocês podem colocar aquelas pedrinhas, que vão dar um ar diferenciado na maquiagem e deixá-la carnavalesca na medida certa”, explica Ryan.

O glitter e as pedrarias fazem toda a diferença no visual da folia, mas, para que permaneçam intactos, é preciso seguir algumas técnicas. Lorrany indica cola específica para maquiagem. “Evite aplicar glitter diretamente na pele seca. Sempre use um creme hidratante antes, produtos de alta qualidade, uma boa bruma fixadora e uma base de alta durabilidade para garantir que ele fique no lugar por mais tempo”, ensina.

Para quem busca praticidade, os adesivos prontos, já com desenhos e brilhos, também são uma ótima opção. "Se você não tem tanta habilidade com pincel e sombras, pode apostar nesses adesivos, que já vêm pré-montados e são super fáceis de aplicar", recomenda Ryan. Já as pedrarias podem ser coladas com adesivos próprios ou cola para cílios postiços. “Com os produtos certos, você pode pular e suar à vontade sem se preocupar em perder o brilho”, reforça o profissional.

Joylma Barros, influenciadora de 21 anos que serviu de modelo para a maquiagem, destaca que essa é a época perfeita para ousar na make, explorando a criatividade com cores vibrantes, muito brilho e pedrarias. Este ano, ela diz já ter criado várias produções e, sem dúvida, ainda fará mais uma antes do fim do Carnaval. Sua aposta para 2025 vai além das pedrarias, ousando com cores intensas e marcantes. "A gente tem abusado pouco das cores nas últimas tendências de moda, mas, com o Carnaval, sinto que as pessoas se permitem muito mais. Então, vale a pena abusar das cores, tanto na maquiagem quanto no look”, afirma.