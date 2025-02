Mentoria e estratégia: empresário de Belém ensina caminho para o sucesso no mercado de maquiagem

O mercado de maquiagem segue em expansão no Brasil, impulsionado pela constante busca por inovação e pela vaidade da mulher brasileira. No Pará, o empresário belenense e CEO da Rota’s Makeup Pará/Maranhão e CEO da empresa GMS Ramos Networking e Vendas, Gean Maurice, se destaca como mentor de lojistas do setor, auxiliando-os a crescerem de forma estruturada. Com experiência na área, ele compartilha conhecimento para que novos empreendedores superem desafios e construam negócios lucrativos.

Mentoria para empreendedores: estratégia e crescimento

O trabalho de mentoria de Gean Maurice nasceu da necessidade de ajudar lojistas a estruturarem seus negócios e aumentarem suas vendas. Seu foco principal é desenvolver e capacitar esses empreendedores para que tomem decisões estratégicas, desde a escolha de fornecedores até a liderança de equipe.

"Vejo muitos lojistas entrarem no ramo de maquiagem sem um planejamento adequado. Eles sabem que é um mercado rentável, mas não sabem onde comprar, como gerir pessoas ou quanto investir para abrir uma loja", explica.

A mentoria oferece um direcionamento essencial para que empresários façam compras inteligentes, consigam precificar corretamente seus produtos e liderem suas equipes para bater metas. "No negócio de maquiagem, você ganha na compra, e não na venda. Ter uma margem de lucro assertiva faz toda a diferença", pontua Gean.

O crescimento do mercado de maquiagem e as tendências

O setor de cosméticos no Brasil se mantém aquecido, mesmo em períodos de crise econômica. Para Gean, isso se deve ao comportamento da consumidora brasileira, que vê a maquiagem como um item essencial.

"A mulher brasileira prioriza a beleza, independentemente do momento econômico. Em todas as crises, o batom sempre foi um produto em alta. Durante a pandemia, por exemplo, itens para os olhos, como delineadores e rímel, cresceram absurdamente", observa.

Além do comportamento do consumidor, o avanço da nanotecnologia e o conceito de "fast fashion" também impulsionam o setor. "As redes sociais aceleram o ciclo das tendências. O que é novidade hoje pode estar em desuso no próximo mês", explica.

Oportunidades no setor e dicas para novos empreendedores

Com um dos maiores mercados de cosméticos do mundo, o Brasil oferece diversas oportunidades para quem deseja empreender na área. Além das lojas físicas, há espaço para crescer no digital, explorando e-commerce, delivery e outras estratégias online.

Questionado sobre o futuro do setor, Gean acredita que, embora a sustentabilidade e os cosméticos naturais estejam ganhando atenção, a indústria ainda é fortemente influenciada por produtos importados. "90% dos cosméticos são produzidos na China, e as novidades vêm de fora", ressalta.

Para quem deseja iniciar no ramo, o empresário destaca três pontos fundamentais.

O primeiro é o mapeamento da região, uma vez que se deve estudar o mercado local e entender a demanda. O segundo ponto é a escolha estratégica do ponto. Segundo ele, é importante definir bem a localização da loja para maximizar as vendas. O terceiro ponto é a dedicação e o aprendizado contínuo. Para o empresário, o setor exige disponibilidade para inovar e se atualizar constantemente.

Brincando, ele finaliza com uma sugestão direta: "Primeiro, entre em contato comigo!"