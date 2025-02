Demanda por maquiagem dobra no pré-Carnaval de Belém, apontam maquiadoras

Com a chegada do Carnaval, o setor de beleza em Belém entra em uma das épocas mais movimentadas do ano. As maquiadoras que trabalham com atendimento domiciliar veem a demanda crescer consideravelmente, dobrando o número de clientes diários em relação aos meses comuns. O aumento das solicitações impulsiona investimentos em produtos de longa duração, brilhos e até mesmo contratação de assistentes para atender ao volume extra de clientes.

A maquiadora Lorrany Sousa, de 23 anos, relata que, normalmente, faz cerca de cinco atendimentos por dia. No período de pré-Carnaval, no entanto, esse número sobe para dez. "As pessoas querem maquiagens que durem toda a festa, e o atendimento em domicílio se torna uma opção prática para quem deseja se arrumar com calma antes dos blocos e shows", explica.

O aumento no número de atendimentos pode chegar ao 100%, segundo as profissionais. "Durante o ano, faço entre cinco e seis produções diárias, mas no pré-Carnaval esse número cresce e chega a até dez atendimentos", diz Lorrany.

Com mais clientes e um tempo curto, as profissionais se organizam para manter a qualidade do serviço. "Atendo, em média, de sete a dez clientes por dia, mas sem abrir mão de um tempo de qualidade. Reservo alguns minutos extras para garantir que cada cliente saia satisfeita, e até tiramos fotos para registrar o resultado", conta a maquiadora Marjory Carvalho.

Investimentos

Além desse crescimento expressivo, o Carnaval traz um perfil de produção mais elaborado. "As clientes querem maquiagens vibrantes, com muito brilho e longa duração", comenta Marjory. Lorrany também observa essa mudança: "Os eventos aumentam e, com eles, a busca por maquiagens mais elaboradas. Muitas pessoas preferem um serviço personalizado para garantir um resultado impecável para cada festa".

E para acompanhar esse padrão mais opulento das maquiagens carnavalescas, as maquiadoras precisam reforçar o estoque de produtos específicos. "Os produtos de longa duração são indispensáveis: bases de alta cobertura, fixadores e glitters são os mais importantes", detalha Lorrany. O investimento para essa época pode variar, mas ela estima um gasto entre R$ 200 e R$ 250 com materiais. "Só de brilho e enfeites, gastei R$ 115 recentemente. Os cílios postiços custaram mais de R$ 60", diz Lorrany, comentando sobre a preferência das clientes para uma produção mais temática.



Marjory reforça que também precisa repor itens específicos para o Carnaval. "Durante o ano, os pedidos costumam ser mais discretos, mas nessa época, as clientes querem brilho, pedrinhas e delineados coloridos. São elementos que fazem toda a diferença."

Tendências

As maquiagens para o Carnaval deste ano apostam na combinação de simplicidade com brilho. "Muitas clientes estão preferindo maquiagens mais elegantes, com brilho mais discreto, mas sem abrir mão do glamour. O grande diferencial tem sido o uso de pedrinhas e delineados coloridos", observa Marjory.

Já Lorrany destaca a popularidade dos tons metálicos e neon. "Sombras coloridas, iluminadores potentes e batons de longa duração são os favoritos. A maquiagem precisa ser resistente, mas também vibrante e cheia de personalidade."