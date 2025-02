Christian Chávez se prepara para homenagear o Pará no Carnaval 2025, pela Grande Rio

O cantor mexicano Christian Chávez compartilhou um vídeo em seu Instagram mostrando os preparativos para o Carnaval 2025. O artista revelou que desfilará pela Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Na legenda da publicação, o cantor do RBD celebrou a oportunidade:

"No Carnaval deste ano, estarei na Sapucaí com essa escola que sempre admirei. Estou muito feliz com o convite para estar junto com a comunidade de Caxias levando um pouco das encantarias paraenses para a Avenida. Mal posso esperar para viver essa experiência inesquecível".

Enredo da Grande Rio homenageia o Pará

A Acadêmicos do Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2025, o enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós". A escola prestará uma homenagem ao estado do Pará, explorando suas tradições culturais e lendas.

O enredo se inspira na música "Quatro Contas", de Dona Onete, para narrar a história das entidades encantadas que habitam as pororocas, fenômeno do encontro das águas do rio com o mar. A escola promete um desfile marcado pelo universo do Carimbó e apresentará figuras emblemáticas como Mariana, Jarina e Herondina, conhecidas como as Belas Turcas, além da Cabocla Jurema, descrita pela agremiação como a personificação da floresta.

Com a presença de Christian Chávez, a Grande Rio ganha um reforço internacional para seu desfile, trazendo ainda mais visibilidade para a homenagem à cultura paraense. O cantor já demonstrou entusiasmo com a participação e promete levar toda sua energia para a avenida.