Samba-enredo da Grande Rio está entre os mais ouvidos no Spotify

O samba-enredo da Grande Rio, “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, está entre as músicas mais tocadas do álbum Sambas de Enredo Rio Carnaval 2025, disponível no Spotify. Segundo dados de terça-feira (03), a faixa alcançou 770 mil plays, garantindo o terceiro lugar no ranking das mais ouvidas.

A Grande Rio ficou atrás apenas da Viradouro, com “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”, que registrou 806 mil plays, e do Salgueiro, que lidera com “Salgueiro de Corpo Fechado”, somando 1 milhão de reproduções.

Na sequência, o sexto lugar ficou com a Unidos da Tijuca (564.728 plays), seguida pela Mangueira em sétimo (554.287) e pela Beija-Flor em oitavo (529.409). Já na casa das 400 mil audições, aparecem a Portela em nono (482.648) e a Vila Isabel em décimo (423.539).

Fechando a lista, a Mocidade acumula 412.586 audições, enquanto a Unidos de Padre Miguel aparece na lanterninha, com 373.553 plays no Spotify.