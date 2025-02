Milton Cunha mostra preparativos da Grande Rio para desfile inspirado no Pará

O carnavalesco Milton Cunha está à frente do quadro Enredo & Samba, exibido no RJTV 1ª edição, da TV Globo Rio. Em cada matéria especial, o paraense apresenta os bastidores e a preparação das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Além disso, Milton também será comentarista dos desfiles na transmissão oficial da TV Globo.

Na última segunda-feira (03), foi a vez de Milton Cunha mostrar os preparativos da Acadêmicos do Grande Rio, que promete um desfile mergulhado nas águas misteriosas do Pará. Com um enredo que celebra as Pororocas Parawaras e as riquezas culturais da região, a escola levará um espetáculo grandioso à Sapucaí, marcado por união, tradição e homenagens.

O espírito de coletividade da comunidade é um dos pilares da Grande Rio. David Brazil, figura querida na escola, destacou essa essência na matéria. “Foi a comunidade que me acolheu”, disse ele. O casal de mestre-sala e porta-bandeira promete surpreender ao incorporar ritmos paraenses em suas apresentações. “Buscamos inspiração diretamente no Pará para trazer a essência das danças regionais. Estamos inovando com muito carinho e estudo”, declarou o mestre-sala.

Nomeada musa da Grande Rio, Patrícia Poeta não escondeu a empolgação ao falar sobre sua participação no desfile. “Estou tão feliz! Estou homenageando as princesas da Turquia que desembarcaram no Brasil e são contadas no samba-enredo”, ressaltou a apresentadora, emocionada com a homenagem e envolvida no clima do Carnaval.

ASSISTA: